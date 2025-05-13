Вкрали крипту і відправили на фронт: у полон ЗСУ потрапив окупант, що пішов воювати через борги

У полон ЗСУ потрапив росіянин, який пішов воювати через борги. Він розповів, що до цього займався криптовалютою, яку у нього "вкрали".

Ймовірно, російські правоохоронні органи можуть цілеспрямовано шукати чоловіків з криптогаманцями. Опісля вони їх "обкрадають", а власника змушують підписати контракт та йти на так зване "сво", передає 24 Канал.

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Окупант розповів про втрати Росії

Окупанта звати Струльков Віталій Анатолійович.

Він проживав у Ростові-на-Дону, у полон потрапив у селі Кам'янське на Запоріжжі. На фронті він служив стрільцем, хоча обіцяли, що буде "сидіти в обороні, в резерві".

25 квітня під час бойового виходу чоловік відбився від групи і заблукав. Згодом зайшов в бліндаж, який вважав покинутим. Але він виявився українським, тож окупанту довелося здатися у полон.

Чоловік визнав, що російські війська знищили в українських містах і селах школи, дитсадки, житлові будинки, церкви.

Хто агресор, той руйнує,

– визнав полонений і назвав себе "мурахою" та "інструментом політики".

Допит полоненого: дивіться відео

Також Струльков розповів, що Росія має серйозні втрати живої сили. По дорозі він бачив багато трупів російських солдат, яких ніхто не забирає, – їх їдять безпритульні собаки.

Командири відправляють росіян на забій – більшість російських штурмовиків гине від українських дронів.

Допит російського окупанта: дивіться відео

Чоловік закликав російських громадян "включити мізки", не підписувати контракт і не спокушатися на півтора мільйона рублів, які пропонують заробити на фронті.

Полонений додав, що Путін повинен вивести війська, щоб війна припинилася.