Окупант "прозрів" і спробував повідомити зазомбованим родичам правду: СБУ перехопила розмову
Джерело:СБУ
Російські окупанти, які прибули на територію України зі зброєю, починають розуміти, що визволяти тут нікого, а їх чекатиме лише одне – смерть. Щоправда, пояснити це своїм родичам їм не вдається.
Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта з рідними. Зазомбовані росіяни більше довіряють пропаганистам, а не своїм дітям та знайомим.
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Мати не вірить синові
Окупант у розмові з матір'ю спробував переконати її, що в Україні немає ядерної зброї, секретних лабораторій та інших об'єктів хворої фантазії росіян. Втім, його потуги інтелект росіянки не сприйняв – вона навіть взбісилася.
Ви там такі всі політично непідготовлені, що хочеться приїхати та піз**лєй вам дати,
– заявила рашистка.
Схоже на те, що майбутня втрата сина турбуватиме її менше, аніж вигадана пропагандистами "небезпека".
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