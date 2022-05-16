Окупант зізнався, що російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові

Під час допиту один з російських окупантів зізнався СБУ, що окупаційна артилерія цілеспрямовано гатила по багатоповерхівках Харкова, де проживали мирні люди.

Російського окупанта захопили українські військові під час деокупації селища Циркуни, повідомили в Службі безпеки України. Полонений розповів, що російські артилерійські підрозділи спеціально атакували житлові багатоповерхові будинки Харкова.

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Про злочинні дії російських загарбників повідомив командир відділення 25-ї артилерійської бригади збройних сил Росії. Він заявив, що головною мішенню для російських реактивних дивізіонів були харківські будинки – як приватні, так і багатоквартирні. Росіяни умисно знищували цивільні об'єкти з артилерії.

Реактивні дивізіони… Сам спостерігав, як реактивні дивізіони кладуть 16-поверхівки, житлові будинки. Складають реактивки у будинки по Харкову,

– заявив полонений росіянин.

Полонений окупант зізнався, що росіяни цілеспрямовано гатили по багатоповерхівках у Харкові: дивіться відео

В СБУ повідомили, що найближчим районом Харкова від Циркунів, де закріпилися російські окупанти, була Північна Салтівка. Саме туди від початку повномасштабного вторгнення росіяни спрямовували найбільше ракет.

Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ "Град" і "Ураган", має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від рашистів,

– написали у відомстві.

За словами самого полоненого росіянина, він не брав участі в обстрілах житлових кварталів Харкова, а лише слідкував за "виходами" своєї артилерії та артсистем ЗСУ.

Крім того, полонений окупант надав персональні дані тих, хто причетний до обстрілів, знищення мирних харків'ян та інших воєнних злочинів.

Спецслужба ретельно вивчає та перевіряє надані свідчення,

– повідомили в СБУ.

Розслідування щодо воєнних злочинців на Харківщині

Нещодавно українські прокурори завершили розслідування щодо двох російських військових, які обстрілювали Харківщину. Окупанти відкривали вогонь по Дергачах та Козачій Лопані.

Як пояснила журналістка 24 каналу, двоє росіян, щодо яких закінчили розслідування, у перші дні повномасштабної війни в Україні обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі, що на Харківщині.

Українські правоохоронці закінчили розслідування, а також висунули обвинувальний акт двом російським загарбника. Тепер на них чекає суд.

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