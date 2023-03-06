"Друга армія" у шльопанцях й червоних мокасинах: мережу облетіло відео з "модними" окупантами

Російські окупанти, яких колись вважали "другою армією" світу тепер ходять аби в чому. Ймовірно, одяг вони вкрали у місцевих мешканців.

Відео з дивно вдягненими росіянами поширили в соціальних мережах. На кадрах видно ворогів, які вдягнені у щось зовсім не подібне на одяг професійної армії.

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У чому ходять окупанти

Тиждень моди на підмостках ЗСУ. Сезон: весна – зима. Моделі заморські, імпортовані,

– пожартували над ворогами в мережі.

І справді вдягнені росіяни доволі дивно: один в босоніжках, інший – в червоних мокасинах, третій – в кросівках з червоними зав'язками.

Окупанти вдягнені як бездомні: дивіться відео

ЗСУ ліквідували окупантів, які були частково вдягнені в форму наших військових

Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми військових нашої держави. Це трапилось на одному з важливих напрямків фронту.

За даними наших військових, у більшості знищеного особового складу підрозділу були помічені:

черевики;

елементи форми одягу;

спорядження ЗСУ.

Військові припустили, що вороги зняли одяг з полонених або загиблих українських воїнів. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.