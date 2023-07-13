Шойгу переплутав кіно з життям: бойовикам на Луганщині прислали "раритети" 1940-х років

У росії так довго не було "потерь", що зброю довелося діставати з музеїв. Окупанти "засвітили" на відео "раритети" 1940-х років.

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Мовиться не тільки про живу силу, але й зброю. Окупанти вже дістали, вочевидь, музейні експонати. Бойовики в інтернеті похвалилися новою "передовою зброєю".

Зверніть увагу ЗСУ ліквідували "очі мордору": які можливості це відкриває

На опублікованих кадрах видно, як окупанти хваляться зброєю, яку ще можна (але не треба) також побачити у старих радянських фільмах.

Яку зброю передали окупантам: дивіться відео з мережі

Схоже, скоро окупанти зриватимуть танки-пам'ятники з постаментів, аби і їх відправити на фронт. Водночас ворогу нічого не допоможе. Окупантам не вдається реалізувати жодних своїх планів.

Колосальні втрати ворога – головне

Станом на 13 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що відправити на концерт до Кобзона вдалося вже 236 040 російських окупантів. Зокрема, після бавовни у тимчасово окупованому Бердянську трупи загарбників серед ночі вивозили вантажівками до моргу.

Окрім того, знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, мовиться про тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем та сотні літаків й гелікоптерів. Втрати окупантів зростають щодня.