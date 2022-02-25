Окупантам слід розуміти: вони битимуться, і їхня сила не в "Джавелінах", – росіянин Полозов

Російський правозахисник Микола Полозов заявив: російські "військові" мають розуміти, що українці битимуться за свій дім та кожен клаптик рідної землі. Козацький дух – головна сила народу України.

Полозов зауважив, що деякі збіги – символічні. В Україні 26 лютого є днем спротиву, коли, всупереч очікуванням російської влади, українські патріоти вистояли біля будівлі кримського парламенту. Тоді вони не дозволили країні-агресорці удати, що люди начебто самі попросили "ввести війська".

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Правозахисник пригадав: тоді Путін змушений був крадькома серед ночі ввести "зелених чоловічків". За словами Полозова, у 2014, можливо, хтось ще мав якісь ілюзії щодо цього "персонажа". Але 8 років личина спала: з ікла стікає отруйна слина.

Полозов визнав, що путінські війська відкрито обстрілюють та намагаються захопити Київ й інші міста України.

Окупаційним російським військовим необхідно розуміти, що українці битимуться за кожен дім, за кожен клаптик своєї рідної землі. І головна їхня сила не в горезвісних "Джавелінах" чи іншому озброєнні, воювати вони вміють. Головна сила в їхньому волелюбному козацькому дусі, який настільки незрозумілий і чужий російській душі,

– наголосив правозахисник.

Правозахисник наголосив: українці вистояли у ніч з 18 на 19 лютого під час Революції Гідності. Полозов заявив, що вірить: українці вистоять і зараз, а 26 лютого стане Днем спротиву російській окупації України.

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