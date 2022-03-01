Окупантам замість устаткування краще ставити свічки, – СБУ розвінчала черговий міф Кремля

Російська пропаганда продовжує поширювати дезінформацію про Україну. СБУ активно розвінчує фейки.

Про чергову дезінформацію повідомили в пресслужбі СБУ ввечері 28 лютого. У Росії розганяють фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати українські мережі".

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Пропагандисти також взялися давати "поради" про те, як "правильно" обрати мережу. У СБУ кажуть, що це чергова брехня Кремля.

Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій,

– наголосили в спецслужбі.

Громадян України закликали не піддаватися ворожим фейкам. "Все буде Україна!", – додали.

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