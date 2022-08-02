Вночі у Харкові нарешті було спокійно, але росіяни вдарили по заводу в області

Ніч проти 2 серпня вперше за тривалий час минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів ворога по області постраждала виключно цивільна інфраструктура.

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Як минула ніч на Харківщині

Синєгубов розповів, що російські окупанти обстрілювали:

Харківський – село Циркуни, пошкоджений житловий будинок,

Богодухівський – пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу,

Чугуївський – окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок – зруйновані будівлі та потужності,

Ізюмський райони області.

Кілька разів окупанти завдавали удари й по Черкаських Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога,

– додав голова Харківської ОВА.

Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів.

Окупанти пошкодили завод у Чугуївському районі

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що вночі 2 серпня окупанти здійснили ракетний обстріл Чугуївського району. Внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлі та потужності заводу. Крім того, під удар окупантів потрапив гаражний кооператив: пошкоджено гаражі та автомобілі.

За попередніми даними, ракети були випущені з території бєлгородської області росії. Наразі тип ракет встановлюється. Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського районного управління поліції у Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото Харківської обласної прокуратури

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 2 серпня: дивіться відео