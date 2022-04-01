Окупанти 170 разів стріляли з "Градів" і завдали один ракетний удар у центр Харкова
1 квітня 2022 , 11:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Російські окупанти 31-го березня знову обстріляли Харків. Ворог вів вогонь з різних типів озброєння, включаючи "Град" і ракети.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти завдавали артилерійські, мінометні й танкові обстріли.
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Російські військові вели обстріли по районах:
- Салтівки;
- П'ятихатки;
- Олексіївки;
- ХТЗ;
- Холодна Гора;
- Кулінічі;
- Велика Данилівка;
- Дергачі.
Всього, за інформацією Синєгубов, зафіксували близько 46 ударів.
Також було зафіксовано близько 170 обстрілів противником з "Граду" та один ракетний удар у центральну частину міста.
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