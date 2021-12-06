Окупанти 2 місяці тримали у карцері українського політв'язня Захтея

Політв'язень Андрій Захтей провів 2 місяці у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму тимчасово окупованого Сімферополя. Це суперечить Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

У політв'язня є хронічні захворювання

У карцер Захтею помістили нібито через "порушення режиму". Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг,

– наголосила Денісова.

Такі дії адміністрації колонії суперечать міжнародним нормам.

Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити належні умови тримання українця, надати йому необхідну медичну допомогу, а також з'ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Що відомо про Андрія Захтею

У серпні 2016 року чоловіка затримали на території тимчасово окупованого Криму.

Разом із Захтеєм затримали Євгена Панова. Обох українців звинуватили у нібито підготовці терактів у Криму. Деякий час чоловіків утримували в московському СІЗО "Лефортово", а потім повернули до Криму.

Через півтора року окупаційний суд півострова засудив Андрія до 6,5 років позбавлення волі.

Захтей розповідав адвокатам, що після затримання його жорстоко катували струмом.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

Український політв'язень Андрій Захтей 2 місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму.

Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг.

Зазначені дії з боку адміністрації колонії суперечать гарантованим нормам ста і 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Андрій Захтей був затриманий на тимчасово окупованому півострові в серпні 2016 року. Через півтора року підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму" засудив Андрія до 6,5 років позбавлення волі за безпідставними звинуваченнями у "підготовці диверсії з використанням зброї".

Впродовж цих років дружина Андрія самотужки виховує доньку – Олександру, якій сьогодні виповнюється 6 років.

Проте, свій День народження дівчинка зустрічає знову без тата.