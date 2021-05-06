Окупанти поранили 2 військових на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції українських військових. Протягом доби 5 травня таких порушень зафіксували 19.
Джерело:фейсбук Операції об'єднаних сил
Внаслідок обстрілів постраждали 2 українських військових. Захисників довелося екстрено евакуювати до лікарень.
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Що відомо про постраждалих
Одного воїна окупанти поранили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Де саме – у ЗСУ не уточнили. Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
У ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
Щодо іншого пораненого – інформації про місце, де його травмували, наразі невідомо. У штабі ООС зазначають: стан здоров'я постраждалого також задовільний.
Де окупанти стріляли минулої доби
- Поблизу Водяного 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82 калібрів та гранатометів.
- З мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл Південного.
- Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82 калібру, а біля Новозванівки – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Майорська ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники два рази застосовували у бік позицій українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- Два рази у районі Новомихайлівки та Кам'янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
- Біля Причепиліви окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
- У передмісті Пісків та Гнутового ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.