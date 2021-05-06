Окупанти поранили 2 військових на Донбасі

Внаслідок обстрілів постраждали 2 українських військових. Захисників довелося екстрено евакуювати до лікарень.

Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році

Що відомо про постраждалих

Одного воїна окупанти поранили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Де саме – у ЗСУ не уточнили. Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

У ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Щодо іншого пораненого – інформації про місце, де його травмували, наразі невідомо. У штабі ООС зазначають: стан здоров'я постраждалого також задовільний.

Де окупанти стріляли минулої доби