Окупанти 9 травня завдали удар по Одесі 7 ракетами з допомогою авіації: є загиблий і поранені

Російські окупанти 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вороги влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури.

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". На жаль, відомо про поранених та загиблу людину.

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Вороги 9 травня випустили по Одесі 7 ракет

Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку. Оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить,

– повідомило командування.

Додали також, що російські окупанти так вишукували стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайні небезпечні":

торговий центр;

склад готової продукції широкого споживання.

Командування пояснило, що Росія продовжує здійснювати психологічний тиск та істеричні атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

"На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу", – повідомили в ОК "Південь".

Додали також, станом орієнтовно на 01:50 рятувальники продовжують гасити пожежу. Пожежники повідомили о 02:03, що ліквідовують наслідки ракетного удару по торговельному центру на Одещині. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Ракети окупантів влучили в торговий центр та склад / Фото ДСНС та ОК "Південь"

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