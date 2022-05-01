Окупанти активізувалися у морі: катерами "Раптор" спробували поповнити сили на Зміїному

Російські окупанти активізувалися у Чорному морі. Після того, як українські захисники завдали удару по острову Зміїному, росіяни катерами "Раптор" спробували там поповнити свої підрозділи особовим складом.

Згідно з інформацією, це сталося після завдання українськими силами чергового удару по Зміїному.

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Тепер росіяни десантними швидкісними катерами типу "Раптор" намагалися здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що все ще лишаються на острові.

Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні,

– зазначили в Оперативному командуванні "Південь".

Крім того, нагадали про важливість дотримання алгоритму дій при повітряній небезпеці та акцентували, що краще уникнення масових скупчень людей.

"Дотримуйтеся заходів безпеки, не порушуйте норм та обмежень воєнного стану та комендантської години, пильнуйте і не дозволяйте ворожим силам ввести себе в оману", – додали в Оперативному командуванні "Південь".

Що відомо про російські обстріли Одеси

На Одещині ворожим ударом 30 квітня пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону. Тепер її неможливо використовувати за призначенням.

"Прильоти" 2 ракет із Каспійського моря знищили інфраструктурні об'єкти. У переддень Великодня росіяни, зокрема, обстріляли житловий будинок.

Там загинули 8 людей, серед яких були – одеситка Валерія Глодан, її мама та 3-місячне немовля. Також 10 осіб були поранені та потрапили до лікарні.

До житлового будинку, у який 23 квітня влучила ворожа ракета, одесити приносять квіти та іграшки. Таким чином містяни вшановують пам'ять загиблих внаслідок обстрілу.

Правоохоронці продовжують затримувати людей, які йдуть на співпрацю з ворогом. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про результати контрдиверсійної операції в області. Диверсанти коригували вогонь ворога та повідомляли про переміщення українських захисників.

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