Окупанти активізують повітряну розвідку на Одещині

Ніч в Одесі пройшла відносно спокійно. Однак попереджають, що ворог активізує повітряну розвідку.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Працюють сили ППО та оборони, виконують бойові завдання.

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Він додав, що окупанти тиснуть та проводять психологічно-інформаційні спецоперації. Однак українці витримають, бо іншого шляху немає.

Тому ворогам – ласкаво просимо до пекла, а вам – ще раз витримки, холодного розуму та гарячого серця,

– сказав Братчук.

Раніше – Братчук розповів наслідки обстрілу Одеси: