Окупанти з артилерії обстріляли Золочів на Харківщині: загинув чоловік

Російські війська здійснили артилерійський обстріл селища міського типу Золочів, що на Харківщині. Як наслідок, загинула одна людина.

Наразі вбивство цивільного чоловіка вже зафіксували правоохоронці. Про це повідомили 1 травня в Офісі Генерального прокурора.

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Росіяни знищили десятки домівок

За даними слідчих, цей обстріл Богодухівського району почався приблизно о пів на 12 годину дня. Загалом вороги пошкодили 12 житлових будинків. Окрім цього, знищили низку господарських приміщень.

Наразі щодо особи загиблого, нічого не повідомляли. Вже відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Адже міжнародне право забороняє атакувати мирне населення.

Яке покарання передбачене

За відповідною статтею Кримінального кодексу передбачене вкрай жорстке покарання. Особливо це стосується випадків, коли закони війни порушені в поєднанні з вбивством.

Кожен окупант, який здійснював чи сприяв обстрілу може відправитися до в'язниці 15 років. Також можливе взагалі довічне ув'язнення. Проте це стосується лише загарбників, які зможуть вижити.

Інша жахлива подія в цей день

Також під обстріл артилерії на Харківщині потрапив автомобіль. У ньому в цей момент була жінка, яка одразу загинула.

Окрім цього, ще одна жінка та чоловік з цього ж авто отримали важкі поранення. Їх госпіталізували. Наразі невідомо, наскільки сильно вони постраждали.

Яка ситуація в області

Протягом цілого дня російські війська періодично обстрілювали Харків. Окрім артилерійських, вони також завдавали й авіаційні удари по місту.

Наразі в регіоні тривають наступальні дії. Вороги намагаються просунутися у напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове. За даними нашої розвідки, Росія продовжує накопичувати там війська.

На Ізюмський напрямок перекинули ще приблизно 300 одиниць ворожої техніки. Також туди завезли орієнтовно 1 000 мобілізованих. Вони всі є незаконно мобілізованими жителями тимчасово окупованих територій – Донецької та Луганської областей.

Важливо! Мобілізація цивільного населення окупованої території заборонена міжнародними конвенціями. Проте цим правилом колись нехтував Адольф Гітлер, а тепер до таких ганебних дій вдається й кремлівський диктатор Путін.

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