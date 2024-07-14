Цинізму немає меж: окупанти показали запуск надпотужної "цар-бомби" ФАБ-3000

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські території з усього наявного озброєння. Так, російські військові показали, як запускали надпотужну авіабомбу ФАБ-3000.

Відео запуску та удару опублікувало російське міноборони. За словами окупантів, ФАБ-3000 запустили з винищувача Су-34, передає 24 Канал.

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Окупанти показали запуск потужної авіабомби

Російське міноборони опублікувало відео, як потужну ФАБ-3000 встановлювали на винищувач-бомбардувальник Су-34. Як зауважили самі окупанти авіабомба ФАБ-3000 була з універсальним модулем планування та корекції. Після запуску вона ще деякий час була у вільному польоті, а потім – впала в житловій забудові.

Окупанти не вказували, на якому напрямку завдали авіаудару, однак на кадрах видно щільну житлову забудову. Ворожа авіабомба влучає в одну з будівель поряд з приватними будинками, а після – лунає потужний вибух. Цинічний удар по цивільній інфраструктурі – черговий воєнний злочин, кадри якого публікують самі злочинці.

Окупанти показали, як завдавали авіаудару ФАБ-3000: дивіться відео

Варто зауважити, що вперше окупанти завдали авіаудару бомбою ФАБ-3000 20 червня 2024 року. Російські загарбники скинули надпотужний боєприпас на Липці Харківської області.

Раніше окупанти не могли атакувати таким типом фугасних авіабомб, адже вони дуже важкі. Окрім того, запускати їх потрібно на великій висоті, а відповідних літаків немає. Тому окупанти адаптували власні винищувачі, щоб атакувати територію України.