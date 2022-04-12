Окупанти атакували фосфорними бомбами село на Запоріжжі: зруйновані будинки

Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, обстрілюючи житлові будинки забороненими боєприпасами. Так в ніч на 12 квітня ворог атакував фосфорними бомбами село Новояковлівка на Запоріжжі.

Лише завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, а поранених та загиблих немає.

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Проте фосфорні бомби дуже пошкодили житлові будинки у Новояковлівці.

Окупанти атакували фосфорними бомбами село на Запоріжж: дивіться фото



Додамо, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Як діють фосфорні бомби

Фосфорні бомби – це боєприпаси, начинені білим фосфором (вогненебезпечною воскоподібною речовиною від безбарвного до жовтого кольору із гострим запахом часнику).

При контакті з киснем ці боєприпаси легко займаються. Температура їх горіння – близько 800 °C. Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Смертельна доза становить 0,05-0,15 грамм.

Білий фосфор може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також змертвіння тканин. На додаток, людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Як поводитись під час обстрілу фосфорними бомбами

Перша допомога під час ураження білим фосфором:

Занурте пошкоджену частину тіла у воду. Рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.

Якомога швидше варто позбутися одягу, до якого прилипли частки білого фосфору. Обережно зніміть одяг (краще безпосередньо у воді).

Коли позбудетесь одягу, промийте уражені ділянки шкіри содовим розчином (на одну склянку води додати 1 чайну ложку соди) або холодною водою. Змочіть шкіру та усуньте видимі частки фосфору (бажано під водою) негострим предметом або пінцетом.

За можливості опіки варто закрити вологими пов’язками. Вони мають бути просочені фізрозчином, щоб запобігти повторному загорянню фосфору.

Якщо фосфор потрапив на предмети, їх можна загасити рясно поливаючи водою чи засипаючи піском або грунтом, поки до фосфора не перестане надходити кисень.

До слова, інформацію про застосування у Маріуполі хімічної зброї все ще перевіряють. Станом на ранок 12 березня її ще офіційно не підтвердили. Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр припустила, що росіяни застосували фосфорні боєприпаси.

Важливе відео – що робити під час хімічної атаки і як її розпізнати: