Окупанти атакували фосфорними бомбами село на Запоріжжі: зруйновані будинки
Джерело:Комишуваська територіальна громада
Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, обстрілюючи житлові будинки забороненими боєприпасами. Так в ніч на 12 квітня ворог атакував фосфорними бомбами село Новояковлівка на Запоріжжі.
Лише завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, а поранених та загиблих немає.
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Проте фосфорні бомби дуже пошкодили житлові будинки у Новояковлівці.
Окупанти атакували фосфорними бомбами село на Запоріжж: дивіться фото
Додамо, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.
Як діють фосфорні бомби
Фосфорні бомби – це боєприпаси, начинені білим фосфором (вогненебезпечною воскоподібною речовиною від безбарвного до жовтого кольору із гострим запахом часнику).
При контакті з киснем ці боєприпаси легко займаються. Температура їх горіння – близько 800 °C. Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Смертельна доза становить 0,05-0,15 грамм.
Білий фосфор може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також змертвіння тканин. На додаток, людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.
Як поводитись під час обстрілу фосфорними бомбами
Перша допомога під час ураження білим фосфором:
- Занурте пошкоджену частину тіла у воду. Рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.
- Якомога швидше варто позбутися одягу, до якого прилипли частки білого фосфору. Обережно зніміть одяг (краще безпосередньо у воді).
- Коли позбудетесь одягу, промийте уражені ділянки шкіри содовим розчином (на одну склянку води додати 1 чайну ложку соди) або холодною водою. Змочіть шкіру та усуньте видимі частки фосфору (бажано під водою) негострим предметом або пінцетом.
- За можливості опіки варто закрити вологими пов’язками. Вони мають бути просочені фізрозчином, щоб запобігти повторному загорянню фосфору.
- Якщо фосфор потрапив на предмети, їх можна загасити рясно поливаючи водою чи засипаючи піском або грунтом, поки до фосфора не перестане надходити кисень.
До слова, інформацію про застосування у Маріуполі хімічної зброї все ще перевіряють. Станом на ранок 12 березня її ще офіційно не підтвердили. Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр припустила, що росіяни застосували фосфорні боєприпаси.
Важливе відео – що робити під час хімічної атаки і як її розпізнати: