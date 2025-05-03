Окупанти атакували Харків БпЛА з термобаричними бойовими частинами

Ввечері 2 травня російські війська масовано атакували Харків безпілотниками. Для обстрілу ворог застосував ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Російські війська обстріляли Харків

Для атаки на Харків російські війська застосували десятки БпЛА. Під обстрілами були чотири райони міста: Основ'янський, Слобідський, Салтівський та Київський.

Згодом стало відомо, що росіяни також використали ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення,

– пояснили в прокуратурі.

Зазначається, що використання дронів з термобаричними бойовими частинами є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня російська армія атакувала Харків десятками "Шахедів". Загалом у місті зафіксували 17 прильотів у різних районах. Також відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала 51 людина, серед них – двоє дівчат віком 11 та 16 років.