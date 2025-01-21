Окупанти атакували Сумщину: попередньо, є влучання по цивільній інфраструктурі

Російські загарбники 21 січня атакували дронами Сумщину. Так, відомо, що попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Валентини Назаренко, голови Роменської РВА.

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Ворог атакував Сумщину

Ввечері 21 січня стало відомо, що на Сумщині є влучання по інфраструктурі. Голова Роменської РВА Валентина Назаренко вказала, що окупанти продовжують застосовувати ударні безпілотні літальні апарати.

"Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі району", – повідомила вона.

Додамо, що в ОВА згодом повідомили деталі атаки ворога. Там вказали, що ввечері противник атакував селище Недригайлів у Роменському районі за допомогою БпЛА.

Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей отримали травми,

– вказали там.

Додамо, що відомо, що після 21 години вечора сталося ще одне влучання БпЛА – в житловий сектор у місті Суми. В ОВА вказали, що там пошкоджені приватні житлові будівлі. Попередньо, жертв немає.

Там також додали, що на місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.