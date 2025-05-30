Окупанти атакували Україну 90 дронами та 2 ракетами: скільки цілей збили
- Російська армія атакувала Україну 90 дронами-камікадзе та 2 балістичними ракетами, основні напрямки обстрілу – Харківщина, Одещина та Донеччина.
- Протиповітряна оборона знешкодила 56 дронів типу "Шахед", зокрема 26 було знищено вогневими засобами та 30 – заглушено РЕБ.
- Зафіксовано влучання у 12 локаціях в Україні.
Російська армія в ніч на 30 травня атакувала Україну 90 дронами-камікадзе та 2 балістичними ракетами. По цілях працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 30 травня (із 22:50 29 травня) противник атакував Україну 90 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово;
- Орел;
- Шаталово;
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Також окупанти завдали удару 2 балістичними ракетами типу "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області.
"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина", – розповіли військові.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/ заглушені РЕБ,
– мовиться у повідомленні.
Як відпрацювала ППО по дронах ворога вночі 30 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Повітряні сили також зауважили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.