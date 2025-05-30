Окупанти атакували Україну 90 дронами та 2 ракетами: скільки цілей збили

Російська армія в ніч на 30 травня атакувала Україну 90 дронами-камікадзе та 2 балістичними ракетами. По цілях працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 30 травня (із 22:50 29 травня) противник атакував Україну 90 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово;

Орел;

Шаталово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Також окупанти завдали удару 2 балістичними ракетами типу "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області.

"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина", – розповіли військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/ заглушені РЕБ,

– мовиться у повідомленні.



Як відпрацювала ППО по дронах ворога вночі 30 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили також зауважили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.