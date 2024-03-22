Окупанти атакували Вінниччину: є влучання у в об’єкт критичної інфраструктури

Уранці 22 березня окупанти завдали чергового цинічного масованого удару по території України. На Вінниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Окупанти застосовували гібридну тактику і атакували одночасно БпЛА та крилатими ракетами. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Окупанти били по Вінниці

Під час масованої атаки Україною російські дрони та ракети 22 березня атакували Вінницьку область.

Внаслідок цього є влучання в один з об'єктів інфраструктури.

Голова Обласної військово-цивільної адміністрації закликав мешканців регіону залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Масований обстріл України 22 березня