Окупанти атакували Вінниччину: є влучання у в об’єкт критичної інфраструктури
22 березня 2024, 06:17Читать новость на русском
Джерело:ОВА
Уранці 22 березня окупанти завдали чергового цинічного масованого удару по території України. На Вінниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Окупанти застосовували гібридну тактику і атакували одночасно БпЛА та крилатими ракетами. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Дивіться також На Івано-Франківщині вибухи: окупанти вдарили крилатими ракетами
Окупанти били по Вінниці
Під час масованої атаки Україною російські дрони та ракети 22 березня атакували Вінницьку область.
Внаслідок цього є влучання в один з об'єктів інфраструктури.
Голова Обласної військово-цивільної адміністрації закликав мешканців регіону залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
Масований обстріл України 22 березня
- 22 березня, зранку, російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.
- Вибухи було чути у Дніпрі, Запоріжжі, де сталися низка вибухів, Харкові та Кривому Розі.
- У багатьох містах України фіксують проблеми з електропостачанням