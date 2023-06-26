Окупанти атакують Одещину: в області дуже гучно, повідомляють про роботу ППО

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 26 червня вони обстріляли Одещину, в регіоні працює протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили близько 02:00. Практично відразу ж у регіоні повідомили про те, що лунають вибухи.

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Росіяни атакують дронами і ракетами

Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Одещині. У роді військ зазначили, що окупанти можуть атакувати область дронами-камікадзе з південного напрямку.в Одеській області пролунала повітряна тривога. Мешканців закликали не покидати укриттів до відбою.у Повітряних силах зазначили, що існує "загроза пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Уже онадійшло повідомлення про те, що на Одещині лунають вибухи. Через кілька хвилин стало відомо, що їх чули ще й у самому обласному центрі.ЗМІ знову повідомили, що на Одещині лунають вибухи.

Шановні друзі, бережіть себе та своїх рідних. Будь ласка, будьте чемними: в укриттях або як мінімум правило двох стін. Нічого не знімаємо і не заважаємо бойовій роботі наших підрозділів ЗСУ, зокрема протиповітряної оборони,

– зазначив Сергій Братчук.

В ОК "Південь" зазначили, що росіяни атакують Одещину. За даними відомства, "іде бойова робота". Попереджають, що протиповітряна оборона працює, зокрема над самою Одесою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мешканці чують не лише роботу ППО. В області також гроза.

В Одеській ОВА також звернулися до мешканців регіону. Їх попрохали не покидати укриттів до відбою та не фільмувати роботу ППО. Редакція 24 Каналу долучається до місцевої влади та також просить берегти себе та рідних.

Зауважимо, що вибухи лунають не лише на Одещині. ППО працювала цієї ночі на Київщині, Черкащині та Полтавщині. Цікаво, що у самому Києві станом на 02:25 повітряну тривогу не оголошували. Тим часом в області протиповітряна оборона продовжує збивати іранські "мопеди".