Окупанти атакують Південь "Шахедами": в Одесі вибухи
У п'ятницю 9 лютого в Україні кілька разів була тривога – перший раз по всій країні, згодом двічі в кількох регіонах. Де летять "Шахеди" і лунають вибухи – розкаже 24 Канал.
На жаль, в Одесі вже лунають вибухи. Нагадуємо: пройдіть в укриття, не знімайте роботу ППО!
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Де зараз оголошено тривогу
"Одеса – перебувайте в укриттях. БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" – наголосили в ПС. Станом на 22:01 тривога в трьох областях: Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження, попередили в ПС. Моніторингові канали пишуть, що "Шахеди" маневрують . В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. В місті працює ППО. У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":
"Одеса – перебувайте в укриттях. БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" – наголосили в ПС.
Станом на 22:01 тривога в трьох областях:
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження, попередили в ПС.
Моніторингові канали пишуть, що "Шахеди" маневрують .
В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. В місті працює ППО.
У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":