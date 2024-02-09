Окупанти атакують Південь "Шахедами": в Одесі вибухи

У п'ятницю 9 лютого в Україні кілька разів була тривога – перший раз по всій країні, згодом двічі в кількох регіонах. Де летять "Шахеди" і лунають вибухи – розкаже 24 Канал.

На жаль, в Одесі вже лунають вибухи. Нагадуємо: пройдіть в укриття, не знімайте роботу ППО!

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Де зараз оголошено тривогу