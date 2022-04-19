Окупанти безперервно обстрілюють житлові райони Харкова: людей просять не виходити з укриттів
19 квітня 2022 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:Харківська ОВА
Харків'ян просять не виходити з укриттів. Російські окупанти нещадно та безперервно обстрілюють житлові райони міста.
Особливо це стосується жителів Київського району Харкова. Про загрозу повідомили в облдержадміністрації 19 квітня.
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За даними Харківської ОВА, 19 квітня існує велика небезпека ворожих обстрілів. Будь ласка, знаходьтеся в укриттях та без нагальної потреби не виходьте на вулицю,
– звертаються до жителів Київського району.
До слова, якщо під час обстрілів ви перебуваєте на вулиці, то увесь час оглядайте свій район та шукайте укриття. Уникайте черг та скупчень.
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