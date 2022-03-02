Окупанти бомбардували Ірпінь: відео поруйнованих житлових будинків
2 березня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Оперативний ЗСУ
Обстріли мирного населення не вщухають. У мережі вже показали наслідки бомбардування Ірпеня, що на Київщині.
Ролик, на якому можна побачити зруйновану будівлю, виклали на телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Бомбардування понищило житловий будинок в Ірпені
Очевидці кажуть, що пахне газом. Очевидно, прорвало центральну магістраль. Також видно, як з будинку виходить людина. Про постраждалих або загиблих поки невідомо.
Дивіться на відео наслідки бомбардування житлового будинку в Ірпені:
Зауважимо, що Ірпінь обстрілюють уже не перший день. Так, унаслідок атак російських загарбників 27 лютого у місті горіли житлові будинки.
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