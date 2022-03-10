Окупанти бомбили село на Сумщині: повсюди руїни

Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Вночі вони скинули три авіабомби на село Солдатське Тростянецької громади.

Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова. Він продемонстрував, що окупанти зробили з селом.

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Кілька будинків зруйновані вщент, на вулиці також знайшли залишки від бомби. Утім, Юрій Бова не повідомив, чи є постраждалі та загиблі внаслідок авіанальоту.

Село Солдатське Тростянецької громади сьогодні вночі зазнало трьох авіабомбових ударів. Багато пошкоджень. Тримаємося! Віримо в нашу перемогу!!

– написав пан Бова.

Наслідки авіанальоту окупантів

Фото фейсбук Юрія Бови

Фото фейсбук Юрія Бови

Фото фейсбук Юрія Бови

Фото фейсбук Юрія Бови

Фото фейсбук Юрія Бови

Фото фейсбук Юрія Бови

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