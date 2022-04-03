Окупанти у Бучі схопили 5 цивільних та пострілом в потилицю стратили одного з них

Російські окупанти покинули Київську область, де здійснювали геноцид українського народу. Очевидці розповіли, як російські військові розстрілювали цивільне населення.

Російські солдати поставили п'ятьох чоловіків на коліна на узбіччі дороги

Правозахисна організація Human Rights Watch опитала свідків, які бачили терор російських військових у Бучі. Очевидці розповіли, що 4 березня окупанти в Бучі захопили п'ятьох людей.

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За словами свідків, одну людину стратили на місці. Свідок повідомив, що російські солдати поставили п'ятьох чоловіків на коліна на узбіччі дороги.

Вони натягнули людям футболки через голову та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.

"Він упав, – сказав свідок, – і жінки закричали".

Різанина в Бучі: коротко

Збройні Сили України зачистили від російських окупантів Київську область. Коли ЗСУ зайшли в Бучу, Ірпінь та Гостомель, то виявили тіла багатьох цивільних людей.

Повідомляється, що в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей. Російські варвари намагалися спалити жінок на узбіччі.

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