Будуть тиснути на Донбас, – Сенченко про спроби окупантів в Криму відновити водопостачання

Ідея окупантів в Криму шукати прісну воду під дном Азовського моря може бути не останньою. Проросійська влада півострова може вдатися навіть до чергового тиску на територіях ОРДЛО.

Водночас вода Криму, ймовірніше, з'явиться тоді, коли Україна поверне контроль над Кримом. Про це розповів народний депутат України V – VII скликань Андрій Сенченко.

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"Українське суспільство не дозволить нікому відновити водопостачання. Але вони (окупанти – 24 канал) будуть діяти в інший спосіб – будуть тиснути на Донбас чи "п'ята колона" почне більш активно працювати, щоб спробувати відновити постачання води", – зазначив Сенченко.

Водночас на думку екснардепа, Україна ніколи не домовиться з окупантами, будь-який формат не допоможе. За його словами, важливо ухвалити відповідні рішення щодо захисту Північно-Кримського каналу.

Проте Сенченко зазначив, що спроба захоплення Росією каналу в Криму є найменш вірогідним варіантом розвитку подій.

Якою може бути позиція кримчан щодо окупантів

Андрій Сенченко припустив, що ситуація з водою в Криму не була б критичною, якби на півострів масово не приїжджали росіяни.

Це колонізатори, які приїхали до Криму. Вже нараховують приблизно пів мільйона росіян, які незаконно заїхали на окуповану територію кримського півострова,

– сказав екснардеп.

За його словами, спиратись на показники окупантів Криму щодо ставлення кримчан до проросійської влади – смішно.

"Можемо стверджувати, що не більше, ніж третина населення прийшла на "референдум" – але не всі голосували за російський статус. Зараз ситуація суттєво змінилась на користь України", – сказав Сенченко.

Він роз'яснив, що відповідні результати стали наслідками того, що відбувається на окупованих територіях та як окупаційна влада ставиться до кримчан.

Андрій Сенченко про спроби окупантів Криму відновити постачання води: відео

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