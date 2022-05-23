Окупанти через втрати розконсервовують танки Т-62 для комплектування своїх БТГ

Російські окупанти розконсервовують танки Т-62 через втрати. Загарбники таким чином хочуть укомплектувати свої БТГ.

Також, щоб поповнити втрати серед зброї та важкої техніки, ворог використовує розвалену техніку й відновлює її на ремонтних підприємствах. Про це повідомили в Генштабі 23 травня.

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За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на напрямках зранку 23 травня

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська посилено ведуть розвідку, розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетних ударів з Білорусі ще існує.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримати зайняті межі. Він посилює поліцейсько-адміністративний режим, встановлює блокпости та фортифікаційні споруди на під'їзних шляхах та поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

На Слов'янському напрямку окупанти готуються до відновлення наступу. Зокрема, вони намагалися штурмувати Довгеньке. ЗСУ відбили наступ, ворог зазнав втрат і відступив. На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку Сєвєродонецька. Вів штурмові дії в районі Тошківки. На Бахмутському напрямку обстрілював Олександропілля, наступав у районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагаються закріпитись на зайнятих територіях, обстрілюють позиції Сил оборони. Ворог завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих меж, проводить розвідку та обладнує свої позиції.

На Бессарабському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

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