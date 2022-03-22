Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді, – глава Сумської ОВА

Глава Сумської ОВА розповів, що російські окупанти у Тростянці, що на Сумщині, вчиняють геноцид над людьми. Зокрема росіяни повністю заблокували населений пункт.

Відповідну інформацію очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив ввечері 21 березня. Зокрема відомо про нелюдське ставлення до мирних людей.

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У Тростянці на Сумщині окупанти чинять звірства

Посадовець пояснив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти області.

Те, що відбувається в Тростянецькій громаді – це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних жителів,

– розповів очільник ОВА.

Така ситуація вже третій тиждень триває у Тростянці та населених пунктах поруч. Дмитро Живицький розповів, що у регіоні нелюдяні терористи.

Політик пояснив, що російські військові змінюються, адже відбувається ротація та приходять нові орки. Останні – ще більш жорстокі і безжальні.

21 березня окупанти вкрали останню швидку допомогу у Тростянці, що значно ускладнило надання першої медичної допомоги.

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