Окупанти в Чорному морі планують поповнити флот підводним човном, – Братчук

Росіяни продовжують блокаду Чорного моря та українських портів. Угруповання суден ворога може отримати підсилення.

Ситуація у Чорному морі залишається без змін. Російські окупанти блокують судноплавство та загрожують Україні ракетними обстрілами.

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Угруповання суден ворога може отримати підсилення

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, екіпаж ракетного крейсера "Москва", який потопили ЗСУ, хочуть знову відправити на фронт. Росія хоче будь-що утилізувати тих 49 солдатів, яким дивом вдалося вижити. Кремль дає чітко зрозуміти своїм солдатам – кожен з них приречений на смерть в Україні.

Також відомо про бажання ворога підсилити свої сили у Чорному морі.

Вони хочуть поповнити свою флотилію підводним човном, але він дефективний. Його підремонтували, щоб він міг запускати ракети типу "Калібр", але чи переживе він подібний запуск – велике запитання,

– повідомив Братчук.

Є дуже великий шанс, що ця субмарина стане першим підводним човном росіян, який піде на дно під час повномасштабної війни Росії з Україною.

Зараз у Чорному морі 5 ворожих носіїв крилатих ракет: підводний човен та 4 великі десантні кораблі. Загроза ракетних обстрілів українських міст зберігається.

Також Братчук нагадав, що до берегів Одещини відносить дуже багато російських мін, тому потрібно виконувати усі вимоги та турбуватися про свою безпеку. Відвідування пляжів та купання у морі заборонені, порушення правил може коштувати життя.

Війна Росії проти України: останні події

На Сході росіяни продовжують вести активні наступальні дії, але змушені перегруповувати свої сили. Деякі підрозділи їм довелося вивести з України для відновлення втрат, також в окупантів сильно впав моральний дух через відсутність ротації. Зараз росіяни намагаються атакувати зведеними підрозділами.

Росіяни активно готуються оборонятися у Херсоні, навколо міста та на промислових об'єктах вони обладнують позиції.

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