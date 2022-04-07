Окупанти далі блокують Харків та гатять по місту з артилерії

Російські окупанти продовжують активні дії на Слобожанському напрямку. Зокрема, обстрілюють Харків.

Зокрема, противник і надалі блокує Харків. Росіяни здійснюють артилерійські обстріли.

До речі Ворог продовжує обстріли Попасної, щоб наступити на Рубіжне, – Генштаб ЗСУ

Крім того, росіяни активізувались на Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

Нічні обстріли Харкова

Масовані обстріли Харкова зазвичай відбуваються вночі. Використовують також реактивні системи залпового вогню.

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