Окупанти далі блокують Харків та гатять по місту з артилерії
7 квітня 2022 , 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують активні дії на Слобожанському напрямку. Зокрема, обстрілюють Харків.
Зокрема, противник і надалі блокує Харків. Росіяни здійснюють артилерійські обстріли.
До речі Ворог продовжує обстріли Попасної, щоб наступити на Рубіжне, – Генштаб ЗСУ
Крім того, росіяни активізувались на Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.
Нічні обстріли Харкова
Масовані обстріли Харкова зазвичай відбуваються вночі. Використовують також реактивні системи залпового вогню.
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