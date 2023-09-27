"Люди – це друга нафта": навіщо росіяни депортують українських дітей

Російські загарбники планують влаштувати показову акцію "евакуації" населення окупованої Горлівки. Проте окупантів насамперед цікавлять діти, яких росіяни спробують примусово вивезти до Росії.

Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський пояснив 24 Каналу, навіщо ворог депортує українських дітей. Також нещодавно ми повідомляли, що в Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території та Росії.

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Навіщо противник депортує дітей з тимчасово окупованих територій України

Лисянський зазначив, в окупантів є такий вислів "На кожного вбитого росіянина потрібно вивезти 10 дітей". Втрати у росіян величезні, тому вони намагаються якомога більше депортувати дітей з України.

Окупанти кажуть так: "Люди – це друга нафта". Для них це просто трудовий ресурс. Вони намагаються так перекрити свої демографічні втрати, які у них на сьогодні величезні,

– наголосив Павло Лисянський.

Лисянський пояснив, чому окупанти депортують українських дітей: дивитися відео

Росіяни насамперед акцентують увагу на дітях, підлітках та молоді. Натомість люди старші за 50 років, пенсіонери та хворі – не цікавлять ворога.

Зверніть увагу! У разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Скільки всього вдалося повернути дітей в Україну