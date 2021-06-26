Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця

Окупанти із самого ранку 26 червня продовжують гатити по позиціях наших захисників. Внаслідок обстрілу 1 український боєць отримав поранення, що було несумісне з життям.

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Піски. Загалом від початку 26 червня ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях.

Важливо Окупанти обстріляли авто українських представників у СЦКК: фото

Ворог бив по українських позиціях з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям,

– повідомили у штабі ООС.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя.

На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.

Як минула доба на Донбасі