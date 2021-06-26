Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця
Джерело:ООС
Окупанти із самого ранку 26 червня продовжують гатити по позиціях наших захисників. Внаслідок обстрілу 1 український боєць отримав поранення, що було несумісне з життям.
Трагедія сталася поблизу населеного пункту Піски. Загалом від початку 26 червня ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях.
Важливо Окупанти обстріляли авто українських представників у СЦКК: фото
Ворог бив по українських позиціях з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям,
– повідомили у штабі ООС.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя.
На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.
Як минула доба на Донбасі
- Протягом 25 червня у районі проведення ООС зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню.
- Неспокійно було біля: Водяного, що на Приазов'ї, Золотого-4, Авдіївки, Гранітного, Пісків, Майорська, Катеринівки.
- Бойових втрат серед особового складу за минулу добу немає.