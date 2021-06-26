Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця

26 червня 2021 , 08:05
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Джерело:

ООС

Окупанти із самого ранку 26 червня продовжують гатити по позиціях наших захисників. Внаслідок обстрілу 1 український боєць отримав поранення, що було несумісне з життям.

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Піски. Загалом від початку 26 червня ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях.

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Ворог бив по українських позиціях з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям,
– повідомили у штабі ООС.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя.

На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.

Як минула доба на Донбасі

  • Протягом 25 червня у районі проведення ООС зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню.
  • Неспокійно було біля: Водяного, що на Приазов'ї, Золотого-4, Авдіївки, Гранітного, Пісків, Майорська, Катеринівки.
  • Бойових втрат серед особового складу за минулу добу немає.
Автор: Альона Захарова