Багато патрулів на вулицях – хапають усіх: на окупованій Донеччині почався фінал "мобілізації"

Через шалені втрати росіяни намагаються залучити до своїх лав усіх чоловіків на окупованих територіях. Вони готові кидати на смерть навіть тих, хто ніколи в житті не тримав в руках зброї.

росіяни усіма силами намагаються поповнити свої підрозділи новим гарматним м'ясом. Вони абсолютно не турбуються про якість особового складу та дуже сподіваються на кількісні показники.

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Чергова мобілізація на окупованих територіях Донбасу

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей незабаром не залишиться чоловіків. Джерела 24 каналу у розвідці повідомляють, що російські окупанти знову почали проводити примусову "мобілізацію".

Ймовірно, це фінальний етап мобілізації. Оскільки на бої із ЗСУ окупанти вже кинули багатьох місцевих мешканців і вибирати вже просто немає з кого, вони заявили, що нібито керівництво військкоматів змінилося, а отже, ніякого бронювання від мобілізації тепер ні у кого немає.

Оскільки воювати проти України місцеві мешканці не мають ніякого бажання, адже таке рішення веде виключно до статусу "груз 200", на вулиці вийшли патрулі. Вони затримують чоловіків прямо посеред вулиці та відправляють на фронт.

Місцеві мешканці вкрай незадоволені такою ситуацією, адже зовсім скоро через "мобілізацію" в регіоні не залишиться чоловічого населення.

Місцеві скаржаться на "мобілізацію" / Скриншот з місцевих пабліків

Попри гучні заяви справи росіян йдуть далеко не найкращим чином, і їм доводиться поповнювати підрозділи усіма, кого вони лиш можуть затримати та дати у руки автомат.

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