Окупанти другий день поспіль брешуть, що "взяли" центр Маріуполя
Джерело:Петро Андрющенко
Росіяни поширюють новину, що вони нібито контролюють Маріуполь. Деколи наголошують, що "взяли" лише центр.
Про це 8 квітня розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що ці заяви окупантів є неправдою.
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"Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію біля знищеного драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих обласних прокуратури та СБУ", – сказав радник.
Що насправді контролюють росіяни
За словами Андрющенка, таке просування ніяк не можна назвати контролем "центру міста". Він зазначив, що це околиці й наголосив – під контролем України залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, порт, заводи й території навколо них.
Навіть за площею це більша частина міста. Тому не вірмо і не фантазуймо. Маріуполь був, є і буде українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні. Слава Україні!,
– заявив Андрющенко.
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