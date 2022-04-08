Окупанти двічі змушували водіїв з гумвантажем ночувати на трасі, – мер Мелітополя

Водії, які везли гумдопомогу до Мелітополя, двічі мусили спати посеред траси. Все тому, що окупанти відібрали їхні автобуси.

Водії їхали з Запоріжжя до захопленого Мелітополя. Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує 24 канал.

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Російські окупанти двічі змушували водіїв автобусів ночувати на блокпостах посеред траси. Близько 9 години вечора приїхали озброєнні солдати, зібрали усіх водіїв в одному автобусі і сказали їм рушати до Запоріжжя,

– розповів Федоров.

Росіяни "подякували" за 8 автобусів та сказали водіям передати керівництву, щоб більше до Мелітополя не їхали.

Зараз влада робить все для того, щоб повернути 8 вкрадених автобусів, адже вони потрібні для евакуації людей з Мелітополя. Поки що окупанти лише годують обіцянками про те, що передадуть транспорт, однак не роблять цього.

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