Окупанти в Енергодарі пропонують дітям "погратися" з військовою технікою
Джерело:телеграм-канал "Енергодар"
Енергодар вже понад три тижні живе в окупації російських військових. Загарбники там створюють пропаганду, дають людям марні обіцянки, а дітям пропонують погратися з військовою технікою, якою знищують нашу землю.
Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
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За його словами, в окупованому Енергодарі люди отримують потоки суцільної брехні та дешевих обіцянок, через які ворог намагається здобути прихильність і лояльність.
Окупанти намагаються нав’язати "хороше" сприйняття жахливої реальності "русского міра".
Петро Котін каже, що росіяни перекривають українські канали. Натомість налагоджують в місті сигнал пропагандистських телеканалів, створюють огидні телеграм-канали так званої «правди», де брехливо розповідають про картинки "нового життя".
Окрім того, окупанти пропонують моторошні розваги і для енергодарських дітей.
Пропонують "погратися" зі справжньою військовою технікою – тією самою, що нищить нашу землю.. Російські солдати всюди приносять лише смерть і розруху, а вся інформація, яку розповсюджують окупанти, – цілком неправдива,
– наголосив чиновник.
Він закликав місцевих мешканців залишатися мужніми й нескореними. "Енергодар – це Україна, ЗАЕС – це Україна! Тримайтеся – і ми обов’язково переможемо", – додав Котін.
До слова, в Енергодарі мешканці 28 березня вийшли на мирний мітинг. Таким чином вони показали окупантам, що місто було і залишається українським. Люди сміливо заявляють, що в Енергодарі живуть і працюють українці.