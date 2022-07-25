росіяни знищили будинок культури в Чугуєві, де ховалися люди: фото жахливих руйнувань

російські окупанти 25 липня завдали ракетного удару по Чугуєві. Вони практично повністю знищили Будинок культури.

Під завалами можуть залишатися люди

На момент обстрілу у підвалі приміщення ховалися люди. Усі вони опинилися під завалами.

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З-під зруйнованого будинку рятувальники витягли 3 людей. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, під завалами може бути більше цивільних. То ж на місці події працюють працівники ДСНС.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях,

– зазначив Синєгубов.

За попередніми даними поліції, обстріл здійснили з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Наслідки обстрілу Будинку культури у Чугуєві / Фото Олега Синєгубова

Що відомо про обстріл Чугуєва

російські військові вгатили по місту близько 3 години ночі. Відомо, що внаслідок удару зруйнована школа.

Раніше Синєгубов казав, що 3 людей, яких витягли з-під завалів, не постраждали.

Водночас поранень зазнала 46-річна жінка.

У прокуратурі за цим фактом відкрили кримінальну справу. Вона стосується статті про порушення законів та звичаїв ведення війни.

Зауважимо, що цієї ночі ворог також потужно обстріляв Дніпропетровську область. Зокрема, по Нікопольському районі окупанти запустили 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню, а по Дніпровському районі – 2 ракети.

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