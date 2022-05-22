Окупанти гатили по Гуляйполю "Градами" і зруйнували історичний будинок: ситуація на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Зокрема, 21 травня загарбники обстріли з "Градів" Гуляйполе та зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових

У Запорізькій ОВА розповіли, що російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників. Зокрема, в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне та Зелений Гай.

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Росіяни гатять по населених пунктах Запоріжжя

Загарбники активно проводять інженерні та фортифікаційні роботи на Запоріжжі. Це вони роблять для того, щоб за необхідності перейти до оборони. Також в області фіксують переміщення колон ворожої військової техніки.

Водночас окупанти 21 травня обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів;

Ольгівське,

Затишшя,

Гуляйполе,

Оріхів,

Новоданилівка,

Кам'янське.

У Гуляйполі загарбники гатили по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який розміщений на Соборній вулиці. Окрім цього, вороги знищили в Оріхові школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

20 травня 2022 року у Гуляйполі внаслідок російських обстрілів у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. За селом Веселянка Запорізького району групою розмінування ДСНС вилучено та знешкоджено гранату ПГ-7М сучасного виробництва,

– додали в ОВА.

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Окупанти крадуть ліки та змушують мирних жителів розраховуватися рублями

В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки. Після цього вони анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з ліками українського виробництва.

Своєю чергою, жителі Мелітополя розповіли, що загарбники постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. Зокрема, вони переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують.

У Дніпрорудному загарбники почали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців. Окрім цього, у Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Якщо підприємці відмовляються продавати товари за валюту країни-агресорки, то з ними проводять "профілактичну бесіду".

Водночас колаборант Євген Балицький у Мелітополі постановив, що з 20 травня суб'єкти господарювання можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Своєю чергою, безготівкові розрахунки можна проводити лише в рублях. Зрадник також затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.

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Мирні жителі намагаються покинути окуповані території

У районі Василівки нарешті почався рух автівок після тривалого блокування загарбниками проїзду мирних жителів, які бажають покинути тимчасово окуповані території Запорізької області.

За три доби очікування там зібралося близько тисячі автівок із різних населених пунктів Запорізької області. Наразі прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин,

– зазначили в ОВА.

Також 20 травня 10 людей затримали та доставили до відділків поліції за порушення правил комендантської години. Серед них були 9 чоловіків та 1 жінка. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передали 2 людей, яким вручили повістки.

Окрім цього, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння патрульна поліція склала 2 протоколи. Автівки у порушників вилучили.

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На Запоріжжі відновлюють електропостачання

"Запоріжжяобленерго" 20 травня відновило енергопостачання у 290 будинках у селах Роботине та Новопрокопівка. Також фахівці заживили частину знеструмлених абонентів Оріхівських електромереж – світло повернули 1047 споживачам.

Проте через ворожі обстріли виникли нові пошкодження в Більмацьких мережах. Внаслідок цього знеструмило 500 будинків. Бригади енергетиків не мали можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж.

Окрім цього, на Запоріжжі українські захисники продовжують нищити загарбників. Зокрема, Сили оборони разом із представниками Руху Опору знищили поблизу Мелітополя радіолокаційні станції окупантів, які глушили зв'язок та проводили розвідку.

Також завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці ліквідували кілька артилерійських систем російської армії. Загарбники відповіли на свої поразки посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі.

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