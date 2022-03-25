Окупанти гатили по Луганщині усю ніч: є загиблі

Російські найманці продовжують обстрілювати Луганщину. Внаслідок атак цієї ночі в області загинуло кілька людей.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти буквально цілу ніч обстрілювали область. Зокрема і місто Рубіжне, де цієї ночі загинуло двоє людей.

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Рятувальники не можуть вчасно виїжджати на місця через обстріли

Сергій Гайдай додав, що постійні обстріли унеможливлюють роботу рятувальних служб. Вони просто не можуть виїжджати на місця пожеж, які спалахують внаслідок тих же ворожих атак.

Що стосується ситуації на лінії фронту, то тут наразі без змін. Найактивніше російські найманці атакували Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк, а також Рубіжне. Зокрема у Рубіжному на вулиці виявили тіла двох загиблих.

Окремо Сергій Гайдай зазначив, що Попасна та Рубіжне, куди частково зайшли вороги, залишаються під українським прапором. Водночас обстріли окупантів продовжують нищити житлові будинки мирного населення. Також виникають пожежі внаслідок атак.

Глава Луганської ОВА підкреслив, що за минулу добу у Сєвєродонецьку та Рубіжному від російських найманців загинули п'ятеро людей.

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