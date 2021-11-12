Окупанти гатили по наших позиціях на Донбасі: наш захисник отримав поранення

Минулої доби, 11 листопада, окупанти 13 разів порушили режим тиші. Ворог обстрілював наші позиції із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок – один український захисник отримав поранення.

У штабі ООС наголосили, що наші військові змусили противника припинити обстріли.

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Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Що відомо про пораненого бійця

Наразі точно невідомо, біля якого населеного пункту військовий отримав поранення. Захиснику надали першу допомогу на місці та оперативно госпіталізували до лікарні. Зараз він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Як минула доба на Донбасі

Протягом 11 листопада ворог 13 разів порушував режим тиші. Неспокійно було біля:

Мар'їнки – окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів.

Новозванівки – ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 міліметри, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 міліметри та великокаліберні кулемети.

Зайцевого – противник здійснив 2 обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Троїцького – російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Гнутового та Луганського – стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Широкиного – застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброї.

Кримського – ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– наголосили у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували.