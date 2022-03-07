Окупанти гатили по заводу імені Малишева у Харкові: обійшлось без жертв

Промислова зона Харкова постраждала внаслідок обстрілу з боку російських ворожих сил. Загиблих та поранених на місці події поліцейські не виявили.

Обстріл промислової зони Харкова стався в першій половині дня 7 березня. Поліція отримала повідомлення з ДП "Завод імені В.О. Малишева" про те, що територія підприємства зазнала артилерійського удару.

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Внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено паркан підприємства й будівлю вагової. На щастя, обійшлося без людських жертв.



Наслідки обстрілу заводу імені Малишева у Харкові / Фото поліції Харківської області

Працівники слідчих підрозділів ретельно документують усі злочини, вчинені російськими військовими проти українського мирного народу. Винні в масових вбивствах людей та руйнуванні об’єктів промисловості й забезпечення життєдіяльності міста будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного українського законодавства.

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