Окупанти гатили ракетами поблизу столичного "Охматдиту": пошкодили один поверх лікарні
Російські орки здійснили ракетний обстріл Києва в районі Повітрофлотського мосту. Поблизу нього розташована найбільша в Україні дитяча лікарня Охматдит.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Там зазначили, що вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Пошкоджено один поверх лікарні
За даними слідства, російські окупанти здійснили ракетний обстріл в районі Повітрофлотського мосту в столиці поруч з територією найбільшої в нашій державі дитячої лікарні "Охматдит".
Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали,
– мовиться в повідомленні.
Злочин розслідують
Зазначається, що зараз триває документування чергового злочину російських окупантів. Досудове розслідування проводить Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в місті Києві.Зверніть увагу! Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям, їхнім батькам та містянам.
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