Окупанти гатять з мінометів по лінії фронту: поранені військовий та двоє цивільних

Бойовики лише до обіду 17 лютого порушили режим тиші на Донбасі 29 разів. В результаті обстрілів отримав поранення 1 український військовий. Також постраждали двоє цивільних осіб.

Український воїн перебуває у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої важкості.

Тим часом Україна закликає світ негайно засудити обстріл Станиці Луганської

Бойовики 27 разів використали заборонене озброєння

Станом на 11 годину 17 лютого бойовики 29 разів порушили режим про припинення вогню, з них 27 разів окупанти використали заборонене мінськими домовленостями озброєннями.

Найманці обстріляли садок в Станиці Луганській

З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри терористи випустили 32 снаряди,

– кажуть у штабі ООС.

Пошкоджено саму будівлю дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Українські військові оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

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Де ще відкривали вогонь найманці:

В околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів.

російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Старого Айдару та Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів.

– з мінометів калібру 120 міліметрів. Поблизу Південного та Майорська – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Лобачевого – з мінометів калібру 82 міліметри.

– з мінометів калібру 82 міліметри. Біля Новоселівки Другої – з протитанкових ракетних комплексів.

– з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Луганського з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів.

з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів. В напрямку Світлодарська – з мінометів калібру 120 міліметрів та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів калібру 120 міліметрів та великокаліберних кулеметів. В напрямку Троїцького – з озброєння танка, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри.

– з озброєння танка, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри. Біля Попасної – зі станкових протитанкових гранатометів.

– зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів.

– з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Невельського та Шумів – з мінометів калібру 120 міліметрів.

– з мінометів калібру 120 міліметрів. Поблизу Первозванівки – з артилерії калібру 152 міліметри.

– з артилерії калібру 152 міліметри. У напрямку Травневого та Авдіївки – з мінометів калібру 120 міліметрів.

з мінометів калібру 120 міліметрів. В напрямку Станиці Луганської – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Пісків – з мінометів калібру 82 мм

Окупанти звинувачують в обстрілах українських військових

У штабі ООС зазначили, що ворог проводить інформаційну війну, звинувачуючи в обстрілах українських військових. Мовиться про випадки, коли постраждало цивільне населення.

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Текст публікації штабу ООС:

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.



Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника.