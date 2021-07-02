Окупанти готують диверсії на Донбасі, а на передовій помітили російських офіцерів, – розвідка

Українська розвідка встановила, що ворог на Донбасі посилив диверсійно-розвідувальні заходи. А на передових позиціях окупантів збільшилась присутність розвідувальних та саперних підрозділів.

Все це відбувається на тлі постійних обстрілів проросійських бойовиків. Так, лише за минулу добу окупанти 26 разів порушили режим тиші.

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Як розповіла українська розвідка, ворог все частіше вивчає місцерозташування позиції наших захисників. Роблять це переважно російські кадрові офіцери Південного військового округу збройних сил Росії.

Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів,

– відзвітували у Міноборони.

Яка зараз ситуація на Донбасі

Від початку поточної доби, 2 липня, зафіксували 10 випадків порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Неспокійно було біля:

Пісків;

Гнутового;

Авдіївки.

На щастя, втрат з боку України від початку поточної доби немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.