Запахло смаженим: окупанти готують евакуацію сімей з тимчасово окупованих територій

Поки у Кремлі заявляють, що все "іде за планом", на тимчасово окупованих територіях ситуація для загарбників не надто втішна. Там настільки вірять в ЗСУ, що вже почали евакуацію родин колаборантів.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вочевидь, окупанти відчувають, що на довго вони на нашій землі не затримаються, тому розглядають варіанти того, як би втекти самим.

Зверніть увагу Черги величезні: колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей

Запахло смаженим

Окупанти готують евакуацію деяких колаборантів та членів їхніх родин. Загарбники знову врахували досвід Харківщини, де під час контрнаступу окупаційні війська, утікаючи, забували про колаборантів, а подекуди і про власних військових. наприклад, одного з таких виявили 13 березня у Куп'янську-Вузловому – 42-річний загарбник з 27-ї мотострілкової бригади майже пів року переховувався на Харківщині.

Окупанти на ТОТ почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей. Запахло смаженим,

– заявила Верещук.

Колаборанти з Донецької та Луганської областей не чекають евакуації

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що колаборанти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей почали втікати до Росії. На кордоні з країною-терористом утворилися черги.

Данілов відзначив, що утікачі відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче.

Варто у цьому контексті нагадати, що Україна не приховує, що готується до контрнаступу, щоб звільняти свої території від російських загарбників. Це може спонукати окупантів швидше тікати з нашої землі. Як сказав полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан, коли ворог постійно чує як впевнено Україна говорить про майбутній контрнаступ, то на нього створюється прямий психологічний тиск щодо неминучості таких дій.