окупанти готуються до боїв за Краматорськ та Бахмут: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

російські підрозділи готуються активізувати бойові дії за Краматорськ та Бахмут. Вони потужно обстрілюють населені пункти на цих напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку обстріли здійснювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Гатили неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

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Крім того, ворог завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку зі ствольної артилерії обстрілювали Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

Ситуація на інших напрямках фронту

окупанти ведуть штурмові дії на Новопавлівському напрямку. Хочуть покращити тактичне положення. Вздовж лінії зіткнення ворог систематично обстрілював позиції наших захисників, щоб скувати їхні дій. Активізувалася штурмова та армійська авіації.

Крім того, вони обстрілювали райони населених пунктів:

Авдіївка,

Карлівка,

Мар’їнка,

Срібне,

Новомихайлівка,

Вугледар,

Времівка,

Білогір’я,

Полтавка,

Гуляйполе,

Гуляйпільське,

Мала Токмачка,

Новоданилівка,

Оріхів,

Кам’янське.

Також росіяни завдали ракетно-авіаційного удару біля Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Вони намагались наступати у напрямку Мар’їнки. Спроба повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.

На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Завдали авіаційного удару неподалік Богородичного. загарбники намагались штурмувати Краснопілля, але українські воїни ці спроби успішно відбили.

Харківщину теж активно обстрілюють

Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. росіяни здійснювали заходи для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.

У хід йшла артилерія, реактивні системи залпового вогню та танки. Гатили в районах Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Півдні окупанти намагаються зашкодити наступу ЗСУ

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити наступу підрозділів Сил оборони.

росіяни зі ствольної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

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