Окупанти готуються до наступу і перекидають на схід України всі війська з Білорусі – розвідка

Російські окупанти готуються почати масштабний наступ на Донбасі. Вони закінчують перекидати свої війська з Білорусі.

Також окупанти намагаються визначити найбільш вразливі пункти ЗСУ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький 23 квітня.

Читайте також Мінус 21 600 окупантів, частину ворогів з Бучі ліквідували під Ізюмом: основне за 59 день війни

Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України,

– каже Скібіцький.

Представник розвідки додає, що головна мета окупантів – закріпити свої позиції насамперед на Донбасі.

Цікаво – Чи може Японія силою відібрати Курили у Росії: відповідь посла України: відео