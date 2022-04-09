Російські окупанти проводять передислокацію своїх військ. Після провалу захоплення Києва ворог хоче встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, які плани російські окупанти будують на найближчий час. Зараз ворог зосередить усі свої потуги на Сході України.

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Оточення зони ООС

За словами Арестовича, ворог хоче оточити українські війська у зоні ООС, але втілити цю затію ворогу буде важко.

Ворог має невеликі успіхи у просуванні на півночі, і зовсім їх не має на півдні. Наше командування знає про плани ворога, тому я думаю, що ми впораємося з цією ситуацією, – сказав радник Офісу Президента.

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